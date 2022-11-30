Глава Минюста Грузии рассказал, что Саакашвили курит электронные сигареты

Глава грузинского Минюста Рати Брегадзе ответил на вопросы журналистов по поводу состояния здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Брегадзе сказал, что Саакашвили курит электронные сигареты, несмотря на проблемы со здоровьем.

Глава Минюста отметил, что не берется комментировать влияние курения на организм Саакашвили и не может сказать, стали ли электронные сигареты причиной ухудшения его самочувствия.

По информации адвокатов Саакашвили, в его анализах обнаружены следу мышьяка.