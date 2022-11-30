Таинственный самолет сбросил бомбу на базу группы «Вагнер» в Центральноафриканской республике
Таинственный самолет, прилетевший из неизвестного места, сбросил бомбу возле базы, где размещаются наемники группы «Вагнер» в Центральноафриканской Республике.
Нападение произошло рано утром. В ответ вагнеровцы начали стрелять, разбудив и напугав местных жителей.
Сообщается, что в результате нападения пострадала не только база, но и ближайшие дома.
По данным Международной кризисной группы, в Центральноафриканской республике сейчас находится около 2000 бойцов группы «Вагнер», которые помогают военным бороться с повстанцами.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Фирма индийского миллиардера Адани выиграла тендер на разработку обширных трущоб Мумбаи
Подразделение по недвижимости компании Adani Enterprises индийского миллиардера Гаутама Адани выиграло право на реконструкцию крупнейших трущоб Индии, района Дхарави в Мумбаи, предложив 612 миллионов долларов.Подробнее...
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Легендарный футболист Пеле госпитализирован, у него нашли рак
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Японские исследователи представили цифровую реконструкцию 1600-летней женщины
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ