Таинственный самолет сбросил бомбу на базу группы «Вагнер» в Центральноафриканской республике

Таинственный самолет, прилетевший из неизвестного места, сбросил бомбу возле базы, где размещаются наемники группы «Вагнер» в Центральноафриканской Республике.

Нападение произошло рано утром. В ответ вагнеровцы начали стрелять, разбудив и напугав местных жителей.

Сообщается, что в результате нападения пострадала не только база, но и ближайшие дома.

По данным Международной кризисной группы, в Центральноафриканской республике сейчас находится около 2000 бойцов группы «Вагнер», которые помогают военным бороться с повстанцами.