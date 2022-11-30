Таинственный самолет сбросил бомбу на базу группы «Вагнер» в Центральноафриканской республике

APS
2022-11-30 02:09

Таинственный самолет, прилетевший из неизвестного места, сбросил бомбу возле базы, где размещаются наемники группы «Вагнер» в Центральноафриканской Республике.

Нападение произошло рано утром. В ответ вагнеровцы начали стрелять, разбудив и напугав местных жителей.

Сообщается, что в результате нападения пострадала не только база, но и ближайшие дома. 

По данным Международной кризисной группы, в Центральноафриканской республике сейчас находится около 2000 бойцов группы «Вагнер», которые помогают военным бороться с повстанцами.

Опубликовано: Светлана Репина