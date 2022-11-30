Рамзан Кадыров ответил Папе Франциску на обвинение чеченцев в «жестокости» на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал мнение Папы Римского о том, что «чеченцы и буряты» считаются наиболее жестокими бойцами в ходе СВО.

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам», - написал Кадыров в своем ТК.

Глава Чечни отмечает, что об отношении чеченцев к морали на войне говорит тот факт, что они не начинают бой «без предложения мира, как это делал наш Пророк Мухаммад».

«Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену. Более того, каждый мусульманин знает, что врага, произнесшего шахаду (признание Аллаха единственным Богом), нельзя добивать или проявлять к нему ненависть как к врагу. А совершившего покаяние необходимо и вовсе простить», - отметил Кадыров и пристыдил Папу, который, по его убеждению, должен знать об отношении истинных мусульман к противнику.

Кадыров отметил при этом, что среди бойцов спецподразделений Чечни нет наркозависимых или алкоголиков.

Он также напомнил понтифику, что в России проживает 190 народов и многие их них представили своих сынов для участия в СВО.