Вашингтон выразил сомнения в законности переизбрания президента Экваториальной Гвинеи

Вашингтон выразил «серьезные сомнения» в легитимности переизбрания с триумфальным официальным результатом главы государства Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.

Согласно результатам, объявленным в субботу, Обианг, который находится у власти с 1979 года, без неожиданностей был переизбран на новый срок.

«Учитывая масштабы наблюдаемых нарушений и объявленные результаты, дающие 94,9% голосов PDGE (Демократическая партия Экваториальной Гвинеи, партия президента – прим.), у нас есть серьезные сомнения в достоверности бюллетеней», — говорится в заявлении представителя американской дипломатии Неда Прайса.

Выборы, состоявшиеся 20 ноября, сопровождались «заслуживающими доверия утверждениями о систематических нарушениях», продолжил Нед Прайс: «Мы призываем правительство отреагировать на эти обвинения в фальсификации результатов голосования».

Теодоро Обианг Нгема Мбасого со стажем у власти более 43 лет является мировым рекордсменом по продолжительности пребывания на своем посту среди ныне живущих глав государств, за исключением монархий. 80-летний патриарх возглавляет один из самых закрытых и авторитарных режимов в мире.