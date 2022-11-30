Twitter больше не борется с дезинформацией о Covid
Илон Маск решил нарушить модерацию контента в Twitter, от массового восстановления заблокированных аккаунтов до прекращения борьбы с дезинформацией о Covid.
«По состоянию на 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику в отношении вводящей в заблуждение информации о Covid-19», — указывается в кратком пресс-релизе компании из Сан-Франциско, который не был передан СМИ во вторник, 29 ноября.
Как и в Facebook, Instagram и YouTube, во время пандемии в Twitter действовали особые правила для борьбы с ложной медицинской информацией.
Платформа, в частности, решила сообщать и удалять сообщения, содержащие дезинформацию о вакцинах Covid, а затем блокировала соответствующие учетные записи после пяти предупреждений.
«Мы считаем, что эта система предупреждений поможет информировать общественность о наших правилах и лучше снизит распространение потенциально опасной или вводящей в заблуждение информации в Twitter», — пояснила социальная сеть в марте 2021 года.
Но Илон Маск, как новый владелец и руководитель платформы, выступает за абсолютное видение свободы выражения мнений.
Он никогда не скрывал своего мнения об ограничениях по здоровью, введенных во время пандемии, особенно когда они означали временное закрытие его завода Tesla в Калифорнии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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