Эммануэль Макрон прибыл в США с государственным визитом, чтобы разрядить напряженность
Эммануэль Макрон прибыл в США вечером во вторник, 29 ноября, с трехдневным государственным визитом в Вашингтон и Новый Орлеан, во время которого состоится встреча в Белом доме с Джо Байденом.
После приземления на военной базе Эндрюс в пригороде Вашингтона президента Франции встретила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
Сообщается, что во время визита Макрон проведет ряд встреч с американской политической, научной, экономической и культурной элитой.
Во время разговора с президентом США ключевым вопросом должно стать сдерживание инфляции. Макрон надеется убедить Байдена пересмотреть свой план по борьбе с инфляцией, который ЕС считает противоречащим своим интересам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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