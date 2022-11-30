Эммануэль Макрон прибыл в США с государственным визитом, чтобы разрядить напряженность

Эммануэль Макрон прибыл в США вечером во вторник, 29 ноября, с трехдневным государственным визитом в Вашингтон и Новый Орлеан, во время которого состоится встреча в Белом доме с Джо Байденом.

После приземления на военной базе Эндрюс в пригороде Вашингтона президента Франции встретила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Сообщается, что во время визита Макрон проведет ряд встреч с американской политической, научной, экономической и культурной элитой.

Во время разговора с президентом США ключевым вопросом должно стать сдерживание инфляции. Макрон надеется убедить Байдена пересмотреть свой план по борьбе с инфляцией, который ЕС считает противоречащим своим интересам.

