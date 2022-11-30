Германия продолжить поставлять Украине зенитные танки Gepard, США готовит поставку систем Patriot

Канцлер Олаф Шольц заявил, что предложение о размещении немецких зенитных систем Patriot в Польше остается в силе.

«Наше предложение польскому правительству защитить нашу страну до сих пор не снято с повсетки», — заявил Шольц во вторник в Берлине.

Он также пообещал Украине дальнейшую поддержку в отражении воздушных атак.

«Мы только что запустили новые варианты доставки для гепарда», — сказал он, не вдаваясь в подробности. Германия уже предоставила Украине 30 зенитных машин Gepard.

После ракетного удара по территории Польши в середине ноября правительство Германии предложило партнеру по НАТО зенитные батареи Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства партнера по НАТО. Однако в Варшаве считают более целесообразным размещаться на территории Украины.

США в последнем пакете военной помощи рассматривает поставки своих зенитных систем Patriot на Украину заявили сегодня в Пентагоне.