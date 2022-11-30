Расторгуев поздравил сына Павла с 45-летием, опубликовав видео в сети
Известный исполнитель Николай Расторгуев стал отцом в 20 лет. Его наследнику Павлу исполнилось уже 45 лет. Артист поздравил сына с круглой датой.
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев отметил день рождения сына Павла.
Наследнику артиста исполнилось 45 лет. В личном блоге звезды сцены появились снимки и видео семейного торжества.
Николай женат во второй раз. А в его первом браке с Валентиной Расторгуевой на свет появился Павел, когда Николаю Вячеславовичу было 20 лет.
Вторая жена певца Наталья в 1994 году родила ему младшего наследника Николая.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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