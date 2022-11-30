Гузеева бросила курить и материться, а в случае нарушения запретов будет себя штрафовать

Актриса и ведущая Лариса Гузеева работает над собой. Знаменитость решила избавляться от пагубных привычек. Она бросила курить и перестала ругаться матом.

Лариса Гузеева устроила себе "матерный пост". Актриса пообещала себе не сквернословить до Нового года. Каждое нарушение "обета" чревато.

Знаменитость решила себя штрафовать.

Звезда экрана пошутила, что ничего не желает слышать о том, что матом ругались многие великие писатели, включая Александра Сергеевича Пушкина.

Также Гузеева бросила курить.