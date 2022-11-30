Трое погибли и 23 человека ранены в результате теракта смертника на западе Пакистана

APS
2022-11-30 09:43

По меньшей мере три человека были убиты и 23 ранены в среду (30 ноября) в результате теракта, организованного пакистанскими талибами и направленного против полиции.

Террорист-смертник выбрал мишенью полицейский грузовик, который готовился сопровождать группу по вакцинации против полиомиелита в западном Пакистане.

Среди погибших оказались «полицейский, женщина и ребенок»,завил  Ажар Мехесар, высокопоставленный сотрудник полиции в Кветте. 

Согласно заявлению, полученному СМИ ответственность за нападение, взяли на себя пакистанские талибы «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП).

Опубликовано: Тарас Медведев