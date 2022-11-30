Трое погибли и 23 человека ранены в результате теракта смертника на западе Пакистана
По меньшей мере три человека были убиты и 23 ранены в среду (30 ноября) в результате теракта, организованного пакистанскими талибами и направленного против полиции.
Террорист-смертник выбрал мишенью полицейский грузовик, который готовился сопровождать группу по вакцинации против полиомиелита в западном Пакистане.
Среди погибших оказались «полицейский, женщина и ребенок»,завил Ажар Мехесар, высокопоставленный сотрудник полиции в Кветте.
Согласно заявлению, полученному СМИ ответственность за нападение, взяли на себя пакистанские талибы «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП).
Опубликовано: Тарас Медведев
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