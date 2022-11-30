Иночество это форма духовного служения с полным посвящением человека Богу, и удалению от мирского

Иноческое служение существует не только в христианской религии, но всегда сопровождается полным посвящением себя культу и отречением от мирских дел.

Инок или монах (монахиня) это человек, посвятивший себя всецело Господнему служению, человек, смыслом жизни которого становится молитва, труд, глубочайшее духовное общение с Богом.

Монашество в христианском понимании этого слова предполагает отречение человека от многих мирских деяний и наслаждений, но взамен монах получает ни с чем не сравнимую радость пребывания во Христе постоянно и неотступно.

Монашество существует и в других религиозных культах, которые имеют некоторые схожие стороны с христианским пониманием этого явления. В первую очередь это удаление от мира и людей, не принадлежащих к обществу монашествующих, тщательное изучение религиозных обрядов, жизни в монастыре, и молитвенное служение.