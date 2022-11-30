Святая мученица Татиана одна из самых почитаемых святых жен в православном христианстве

В христианской духовной традиции одной из наиболее почитаемых мучеников является Татиана, день памяти которой приходится на 25 января.

25 января в храмах обязательно читаются молитвы, посвященные деве, принявший мученически крест во имя веры и Славы Христовой.

Родилась Татиана в очень богатой и знатной семье. Отец ее даже некоторое время провел в должности консула. При этом семья тайно исповедовала христианскую веру, и посвятила в нее свою юную дочь.

Поэтому родители с пониманием отнеслись к нежеланию девушки вступать в брак, но посвятить себя служению Богу и Церкви.

Святая Татиана настолько была предана Господу и вела благочестивую жизнь, что ее даже назначили диаконессой в одном из храмов. Но свои должностные возможности, она использовала только во благо: много молилась, постилась и оказывала всевозможную помощь больным и немощным.