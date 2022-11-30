Святая мученица Татиана одна из самых почитаемых святых жен в православном христианстве
В христианской духовной традиции одной из наиболее почитаемых мучеников является Татиана, день памяти которой приходится на 25 января.
25 января в храмах обязательно читаются молитвы, посвященные деве, принявший мученически крест во имя веры и Славы Христовой.
Родилась Татиана в очень богатой и знатной семье. Отец ее даже некоторое время провел в должности консула. При этом семья тайно исповедовала христианскую веру, и посвятила в нее свою юную дочь.
Поэтому родители с пониманием отнеслись к нежеланию девушки вступать в брак, но посвятить себя служению Богу и Церкви.
Святая Татиана настолько была предана Господу и вела благочестивую жизнь, что ее даже назначили диаконессой в одном из храмов. Но свои должностные возможности, она использовала только во благо: много молилась, постилась и оказывала всевозможную помощь больным и немощным.
Опубликовано: Эльза Ли
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