Одеяние монаха: какой смысл имеют детали одежды в православном монашестве

Монашеские одежды это своеобразная униформа человека, избравшего духовную стезю, и каждый ее элемент имеет собственный сакральный смысл.

Черный цвет считается цветом траура. В случае с монахами черное одеяние символизирует покаяние и скорбь о греховности человеческой природы.

Нижнее облачение монаха называется хитоном и представляет собой длинную тканую рубаху самого простого кроя. В прежние времена вместо хитона носили рубаху, сотканную из довольно жесткой и колкой шерсти, которая называлась власяницей. Ее задача - выработать в душе монаха навык долготерпения.

Поверх хитона надевается параман, платок, на котором начертан крест, как выражение страданий Иисуса Христа на Голгофе. Параман означает готовность монаха взять на себя все тяготы духовного служения. К параману прилагается деревянный крест, который носится на простом шнурке.

Далее в указанной последовательности идут подрясник, пояс и ряса. Подрясник напоминает о данном обете бедности, пояс - об укрощении страстей земных и обете безбрачия. Рясу, надеваемую поверх подрясника, называют еще ризой радования от духовного соприкосновения с Господом. На голову монах при пострижении надевает клобук.