Артемьев пригласил выступить SHAMAN на концерте в честь своего юбилея в Кремле
Композтор Эдуард Артемьев пригласил исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) выступить на своем юбилейном вечере.
Композитор Эдуард Артемьев отмечает 85-летний день рождения.
Музыкант пригласил исполнителя SHAMAN выступить на концерте по случаю своего юбилея в Кремле, о чем он рассказал изданию "Известия".
Маэстро признается, что с творчеством молодого певца познакомился случайно во время перерыва в футбольном матче.
Артемьев услышал композицию Ярослава Дронова "Я русский", которая произвела на Артемьева сильное впечатление.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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