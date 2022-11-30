Артемьев пригласил выступить SHAMAN на концерте в честь своего юбилея в Кремле

Композтор Эдуард Артемьев пригласил исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) выступить на своем юбилейном вечере.

Композитор Эдуард Артемьев отмечает 85-летний день рождения.

Музыкант пригласил исполнителя SHAMAN выступить на концерте по случаю своего юбилея в Кремле, о чем он рассказал изданию "Известия".

Маэстро признается, что с творчеством молодого певца познакомился случайно во время перерыва в футбольном матче.

Артемьев услышал композицию Ярослава Дронова "Я русский", которая произвела на Артемьева сильное впечатление.