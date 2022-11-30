Николаев прибыл на открытие ГУМ-катка, поразвив окружающих красным распухшим лицом
2022-11-30 10:15
Певец и композитор Игорь Николаев прибыл на открытие катка на Красной площади в компании жены Юлии Проскуряковой и дочери Вероники.
Игорь Николаев появился на открытии ГУМ-катка в столице в компании супруги Юлии Проскуряковой и дочки Вероники.
Юлия никаких публикаций с мероприятия не стала выкладывала в сеть. Видимо, посетители катка сфотографировали звездное семейство.
На фото Николаев обнимает дочь и жену.
Фанаты были шокировваны внешним видом артиста. Лицо исполнителя было красным и распухшим. Поклонники тревожатся, все ли в порядке у него со здоровьем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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