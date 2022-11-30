Николаев прибыл на открытие ГУМ-катка, поразвив окружающих красным распухшим лицом

Певец и композитор Игорь Николаев прибыл на открытие катка на Красной площади в компании жены Юлии Проскуряковой и дочери Вероники.

Игорь Николаев появился на открытии ГУМ-катка в столице в компании супруги Юлии Проскуряковой и дочки Вероники.

Юлия никаких публикаций с мероприятия не стала выкладывала в сеть. Видимо, посетители катка сфотографировали звездное семейство.

На фото Николаев обнимает дочь и жену.

Фанаты были шокировваны внешним видом артиста. Лицо исполнителя было красным и распухшим. Поклонники тревожатся, все ли в порядке у него со здоровьем.