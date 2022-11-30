Австралийские металлургия играют ключевую роль в амбициях Южной Кореи по производству электромобилей

Австралия будет играть большую роль в стремлении Южной Кореи возглавить рынок аккумуляторов для электромобилей и диверсифицировать свои потребности в металле для аккумуляторов за счет Китая, заявил в среду высокопоставленный южнокорейский руководитель.

Бен Босунг Ким, управляющий директор сталелитейного гиганта POSCO (005490.KS) в Австралии, сказал, что компания уже инвестировала в страну около 5 миллиардов австралийских долларов (3,4 миллиарда долларов), включая традиционное сырье, такое как железная руда и уголь, а также литий, никель, графит и другие минералы, необходимые для производства аккумуляторов для электромобилей.

«Австралия и Корея всегда дополняют друг друга и взаимозависимы с точки зрения добычи полезных ископаемых в Австралии и производства в Корее», — сказал Бен агентству Reuters в кулуарах конференции Австралийско-корейского делового совета (AKBC) в Сиднее.

«Так было в прошлом с точки зрения производства стали, так будет и с материалами для аккумуляторов в будущем», — сказал он.

Азиатская страна контролирует треть рынка аккумуляторов для электромобилей стоимостью 46 миллиардов долларов, но она сильно зависит от Китая, который является ключевым поставщиком электромобилей в Корею.