Успенская шокировала публику признанием о Пугачевой

Любовь Успенская не скрывает, что Алла Пугачева способствовала ее продвижению на российской сцене. Но то признание, которое сделала Успеская о Пугачевой, поражает.

Любовь Успенская поразила признанием об Алле Пугачевой.

По словам артистки, Алла Борисовна приходила в себя под песни Успенской.

Певица утверждает, что ее именитая коллега, садясь в машину, включала ее композиции, в чем признавалась королеве шансона не один раз.