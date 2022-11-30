Успенская шокировала публику признанием о Пугачевой
2022-11-30 10:28
Любовь Успенская не скрывает, что Алла Пугачева способствовала ее продвижению на российской сцене. Но то признание, которое сделала Успеская о Пугачевой, поражает.
Любовь Успенская поразила признанием об Алле Пугачевой.
По словам артистки, Алла Борисовна приходила в себя под песни Успенской.
Певица утверждает, что ее именитая коллега, садясь в машину, включала ее композиции, в чем признавалась королеве шансона не один раз.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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