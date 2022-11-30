Онкобольной Пономаренко похудел на 20 килограмм, борясь со смертельным недугом
Звезда юмористического шоу "Кривое зеркало" Александр Пономаренко (из дуэта "Братья Пономаренко") исчез с экранов. Артист борется с раком и за это время потерял 20 килограмм.
Последние полтора года юморист Александр Пономаренко живет в больницах, сражаясь за свою жизнь.
В конце лета 2021 года Пономаренко стало плохо после выступления артист был доставлен в больницу. Его прооперировали из-за открывшейся язвы.
После обследования оказалось, что у артиста рак желудка 4-ой степени с метастазами в легкие.
Звезда сцены скрывал болезнь от брата и матери, но после того, как прошел длительное лечение, признался им.
10 курсов химиотерапии не помогли Пономаренко. Усиление дозы способствует появлению побочных эффектов - отнимаются ноги, вылезают язвы на руках.
Александр похудел аж на 20 килограммов за время болезни.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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