Старшенбаум рассказала об отношениях с Петровым после того, как звезды расстались
2022-11-30 10:53
Актриса Ирина Старшенбаум с 2016 по 2019 годы встречалась со своим коллегой Александром Петровым. Знаменитость рассказала, какие у них отношения после расставания.
Ирина Старшенбаум и Александр Петров были парой с 2016 года. В 2019 году знаменитости разошлись.
Коллеги постоянно сталкиваются друг с другом на разных проектах.
Ирина рассказала, что спокойно относится к совместному участию с экс-возлюбленным в различных картинах.
Актриса утверждает, что у них не было историй, "леденящих кровь", что позволяет радоваться успехам друг друга.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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