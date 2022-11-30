Старшенбаум рассказала об отношениях с Петровым после того, как звезды расстались

Актриса Ирина Старшенбаум с 2016 по 2019 годы встречалась со своим коллегой Александром Петровым. Знаменитость рассказала, какие у них отношения после расставания.

Ирина Старшенбаум и Александр Петров были парой с 2016 года. В 2019 году знаменитости разошлись.

Коллеги постоянно сталкиваются друг с другом на разных проектах.

Ирина рассказала, что спокойно относится к совместному участию с экс-возлюбленным в различных картинах.

Актриса утверждает, что у них не было историй, "леденящих кровь", что позволяет радоваться успехам друг друга.