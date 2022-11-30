Британские ученые определили ранние симптомы рака крови, один из которых - сонливость и вялость с утра

Специалисты из Cancer Research UK указали вероятные признаки лейкоза, часть из которых, как правило, проявляется по утрам.

Каждый год в России рак уносит жизни 300 тыс человек. 54% из них - это мужчины и 46% - женщины. Чтобы предотвратить трагедию, нужно знать, как проявляет себя это коварное заболевание.

Гиперкальцемия (избыток кальция в крови) может вызывать сильную непроходящую сонливость по утрам.

Ситуация возможно при повреждении костной системы и попадании кальция в кровяное русло.

Сонливость может сопровождаться сильной жаждой, тошнотой, хронической усталостью.

Мнение британских экспертов:

«У вас также может выделяться много мочи, поскольку организм пытается избавиться от лишнего кальция. Если гиперкальциемию не лечить и она ухудшается, это может вызвать у вас сонливость и затруднить пробуждение»

Трудности с пробуждением - это лишь один из возможных симптомов рака крови, есть и другие.

Итак, признаки, на которые нужно обратить внимание, чтобы не пропустить опасное заболевание:

боли в костях, частые переломы;

патологическая утомляемость;

частые инфекционные заболевания с долгим восстановлением;

сдавливание спинного мозга, сопровождающееся болевым синдромом;

тошнота, потеря веса, плохой аппетит, обезвоживание, слабость, отеки (проблемы с почками);

плохо останавливаемые кровотечения, кровоподтеки.