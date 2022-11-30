Британские ученые определили ранние симптомы рака крови, один из которых - сонливость и вялость с утра
Специалисты из Cancer Research UK указали вероятные признаки лейкоза, часть из которых, как правило, проявляется по утрам.
Каждый год в России рак уносит жизни 300 тыс человек. 54% из них - это мужчины и 46% - женщины. Чтобы предотвратить трагедию, нужно знать, как проявляет себя это коварное заболевание.
Гиперкальцемия (избыток кальция в крови) может вызывать сильную непроходящую сонливость по утрам.
Ситуация возможно при повреждении костной системы и попадании кальция в кровяное русло.
Сонливость может сопровождаться сильной жаждой, тошнотой, хронической усталостью.
Мнение британских экспертов:
«У вас также может выделяться много мочи, поскольку организм пытается избавиться от лишнего кальция. Если гиперкальциемию не лечить и она ухудшается, это может вызвать у вас сонливость и затруднить пробуждение»
Трудности с пробуждением - это лишь один из возможных симптомов рака крови, есть и другие.
Итак, признаки, на которые нужно обратить внимание, чтобы не пропустить опасное заболевание:
боли в костях, частые переломы;
патологическая утомляемость;
частые инфекционные заболевания с долгим восстановлением;
сдавливание спинного мозга, сопровождающееся болевым синдромом;
тошнота, потеря веса, плохой аппетит, обезвоживание, слабость, отеки (проблемы с почками);
плохо останавливаемые кровотечения, кровоподтеки.
Опубликовано: Храмова Оксана
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