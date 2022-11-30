ЗРК Patriot будут производить теперь и в Германии

Американская оружейная компания Raytheon и немецкая MBDA будут производить комплексы ПВО Patriot в Германии, проект уже назвали «историческим», пишет WELT.

Издание отмечает, что ЗРК Patriot никогда ранее не строился за пределами США, а производство будет удвоено.

На фоне украинского конфликта американские зенитно-ракетные комплексы Patriot по решению групп вооружений Raytheon и MBDA Germany будут производится на производственной линии в Шробенхаузене, Бавария, как для Бундесвера, так и для европейских союзников по НАТО.

Это будет первый случай за более чем 40-летнюю историю производителя Patriot Raytheon, который начнет производство ракеты за пределами США.

Кроме того, последняя версия ракеты ГЭМ-Т типа Patriot должна иметь даже немецкий приводной двигатель и боевую часть.