Кардашьян и Уэст, которые развелись в марте текущего года, наконец поделили детей

Ким Кардашьян и Канье Уэст оформили опеку над своими детьми после того, как официально расстались 2 марта 2022 года.

Поведение Канье Уэста в последнее время оставляло желать лучшего, но его экс-супруга Ким Кардашьян не стала лишать его родительских прав.

Примечательно, что рэпер не появился на последнем заседании суда, где рассматривался вопрос о судьбе наследников.

Несмотря на это, Кардашьян оставила за бывшим мужем частичные права на опеку над их наследниками.

Уэст каждый месяц будет выплачивать 200 000 долларов в виде алиментов. Также певец передаст бывшей собственный особняк стоимостью в 4 500 000 долларов, который находится вблизи дома, где Ким проживает с детьми сейчас.