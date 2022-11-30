Кардашьян и Уэст, которые развелись в марте текущего года, наконец поделили детей
Ким Кардашьян и Канье Уэст оформили опеку над своими детьми после того, как официально расстались 2 марта 2022 года.
Поведение Канье Уэста в последнее время оставляло желать лучшего, но его экс-супруга Ким Кардашьян не стала лишать его родительских прав.
Примечательно, что рэпер не появился на последнем заседании суда, где рассматривался вопрос о судьбе наследников.
Несмотря на это, Кардашьян оставила за бывшим мужем частичные права на опеку над их наследниками.
Уэст каждый месяц будет выплачивать 200 000 долларов в виде алиментов. Также певец передаст бывшей собственный особняк стоимостью в 4 500 000 долларов, который находится вблизи дома, где Ким проживает с детьми сейчас.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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