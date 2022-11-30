Немецкие города требуют четкого плана правительства по размещению украинских беженцев

Ассоциация немецких городов требует от федерального правительства и правительства земель «четких заявлений» о том, сколько мест они должны зарезервировать для беженцев на зиму.

«Даже если никто не может предсказать будущее, нам нужна основа для планирования, чтобы можно было установить контейнеры, купить кровати и установить палаточные городки», — отметил управляющий директор Хельмут Деди газетам медиагруппы Funke перед конференцией министров внутренних дел. которая пройдет в Мюнхене в среду вечером.

«Все страны ЕС должны значительно увеличить количество мест в собственных приемных пунктах и построить дополнительное постоянное, готовое к использованию жилье», — потребовал Деди: «Нам еще далеко до мощностей 2015 и 2016 годов, но они нам понадобятся».

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус заявил Funke: «Мы должны считаться с тем, что на фоне войны и суровой зимы в Украине в ближайшие недели и месяцы к нам приедет много люде. Я также хочу, чтобы к марту несколько бывших казарм и молодежных общежитий можно было использовать для размещения беженцев».

По предварительным данным, с февраля в Германии размещено около миллиона человек из Украины.