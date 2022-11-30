Киркоров заявил, что не боится того, что может ждать в будущем

Исполнитель Филипп Киркоров понимает, что мир разделился на до и после. Певец заявил, что не боится будущего. Почему у знаменитости нет страха по поводу дальнейшей судьбы?

Филипп Киркоров сообщил, что будущее его не страшит. Исполнитель готов ко всему.

Киркоров утверждает, что его закалил жизненный опыт.

Певец понимает, что мир прежним уже не будет, а каким он будет никому неизвестно. 35 лет в шоу-бизнесе - отличная школа жизни.

Киркоров заявил, что намерен дожить до 90 лет (как и его отец), а то и больше.