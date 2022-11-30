Верблюды из стран Персидского залива принимают участие в Международном конкурсе красоты

Конкурс красоты среди верблюдов проходит в Катаре на фоне ЧМ 2022 по футболу и в нем немало интриг и скандалов, как и на мундиале.

Все началось с того, что 12 горбатых моделей были с соревнований из-за обвинений в использовании пластической хирургии.

Участников дисквалифицировали за использование ботекса, которым хозяева моделей подчеркнули очертания губ животных. Однако о такой коррекции стало известно жюри и последствия не заставили себя ждать.

На открытии Кубка мира по красоте верблюдов участники продемонстрировали своих питомцев на дорожке стадиона с флагами государств, которые сражаются на ЧМ 2022 по футболу в Дохе.