Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины

Это заявление президента Украины Владимира Зеленского прозвучало в ходе его видеообращения к Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок.

По словам Зеленского, сейчас украинские власти привлекают страны-партнеры, чтобы восстановить Украину. Общая стоимость всех работ — более триллиона долларов.

Как подчеркивает информационное агентство ТАСС, украинский лидер планирует передать под шефство Запада области и города. По словам Зеленского, система шефства позволит эффективнее восстанавливать города, регионы или предприятия.

Президент Украины неоднократно выступает с требованиями к Западу о предоставлении материальной помощи. За это он регулярно подвергается критике даже в союзнических странах. Так, недавно ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского из-за его постоянных требований о материальной помощи у США и назвал его коррумпированным украинским диктатором. А корреспонденты британской газеты The Guardian заявили, что в ближайшее время Украина рискует остаться без поддержки США и Европы из-за кризиса в этих странах.