Ямайка ожидает репарации за рабство от британского депутата Дракса

Ямайка рассматривает возможность получения компенсации от депутата британского парламента из партии консерваторов за историческую роль его семьи в работорговле.

Предки Ричарда Дракса были пионерами сахарной промышленности и работорговли на Карибах около 400 лет назад.

Депутат сталкивается с требованием выплатить Барбадосу ущерб, причиненный рабством в поместье, которое он унаследовал.

Теперь Национальный совет Ямайки по возмещению ущерба также рассматривает дело о репарациях.

Дело привлекло внимание Совета Ямайки после того, как британские газеты сообщили, что правительство Барбадоса планирует потребовать возмещения ущерба от Дракса.

Считается, что это первый раз, когда правительство призвало семью выплатить компенсацию за роль предков в работорговле.