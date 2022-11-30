В возрасте 96 лет умер бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь.

30 ноября РИА новости сообщили ссылаясь на заявление Центрального телевидения Китая, что бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет.

В сообщении говорится, что Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно.

Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год.