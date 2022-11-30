Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет
2022-11-30 12:25
В возрасте 96 лет умер бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь.
30 ноября РИА новости сообщили ссылаясь на заявление Центрального телевидения Китая, что бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет.
В сообщении говорится, что Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно.
Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год.
Опубликовано: Елена Калиновская
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