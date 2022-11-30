ЮНЕСКО может включить французский багет в список нематериального наследия

ЮНЕСКО изучает заявку для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества французского багета.

Багет может быть внесен в список ЮНЕСКО наряду с такими объектами, таких как гобелен Обюссона (введен в 2009 г.) или фест-ноз, коллективная практика традиционных танцев из Бретани (в 2012 г.).

За несколько часов до вынесения решения президент Национальной конфедерации французских хлебобулочных и кондитерских изделий (CNBPF) Доминик Анракт, заявил, что настроен «очень оптимистично».

«Штаб-квартира учреждения находится в Париже, все члены комитета уже ушли в пекарню», — пошутил Анракт.

Решение будет иметь большое значение для профессии пекаря-ремесленника, считает эксперт, доля индивидуальных производителей на рынке хлеба все больше сокращается промышленным производством.

Кроме того, это способ восстановить привлекательность профессии, которая часто проявляется в напряженном графике. Во Франции число пекарей сократилось с 50 000 в 1950-х годах до менее 30 000 сегодня.