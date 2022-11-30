Гримерку Градского в его театре Градский Холл превратили в кладовку

Певец Сергей Волчков, который одержал победу во 2-ом сезоне шоу "Голос", сообщил, что после кончины Александра Градского "Градский Холл" сильно изменился.

С 2014 и до самой смерти Александр Градский являлся худруком театра "Градский Холл".

После кончины мэтра в храме искусств началось преобразование.

Победитель "Голоса" Сергей Волчков пожаловался, что из гримерки покойного сделали практически кладовку, что больно видеть музыканту. Ведь при жизни Градского здесь царила особая атмосфера.

Новое руководство также убрало ряд стульев из зрительного зала, чтобы увеличить сцену.