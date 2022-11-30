Киркоров признался, что его не раз выручали его двойники
2022-11-30 12:40
Филипп Киркоров в последнее время попадает в скандал за скандалом. Может странные поступки совершает не он, а его двойники, ведь певец пользуется их услугами.
В последнее время Филипп Киркоров не устает удивлять публику своим поведением. А ведь вместо артиста эпатировать публику мог его двойник.
На премьере новогодней комедии "Елки-9" Киркоров рассказал корреспондентам журнала BLITZ о том, что прибегает к помощи своих пародистов.
Посвящать поклонников и общественность в подробности ситуации певец обязался только на старости лет, когда будет писать мемуары.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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