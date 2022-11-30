Киркоров признался, что его не раз выручали его двойники

Филипп Киркоров в последнее время попадает в скандал за скандалом. Может странные поступки совершает не он, а его двойники, ведь певец пользуется их услугами.

В последнее время Филипп Киркоров не устает удивлять публику своим поведением. А ведь вместо артиста эпатировать публику мог его двойник.

На премьере новогодней комедии "Елки-9" Киркоров рассказал корреспондентам журнала BLITZ о том, что прибегает к помощи своих пародистов.

Посвящать поклонников и общественность в подробности ситуации певец обязался только на старости лет, когда будет писать мемуары.