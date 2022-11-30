The Guardian: в Австралии 45 солдат покончили с собой после секретной программы выживания под пытками
2022-11-30 12:47
Издание The Guardian сообщает, что после похождения секретной программы выживания под пытками не менее 45 австралийских военнослужащих покончили с собой.
Такие данные получены в результате расследования, проведенного специальной комиссией по запросу курсанта Сил обороны Австралии.
Программа действовала с 2001 года. По словам полковника Саймона Доуза, представителя школы военной разведки, ее целью была подготовка солдат на случай попадания в плен.
Участники программы давали согласие на жестокое обращение, которое имитировало поведение противника. Сейчас рассматривается вопрос о незаконности курсов.
Опубликовано: Светлана Репина
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