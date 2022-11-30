The Guardian: в Австралии 45 солдат покончили с собой после секретной программы выживания под пытками

Издание The Guardian сообщает, что после похождения секретной программы выживания под пытками не менее 45 австралийских военнослужащих покончили с собой.

Такие данные получены в результате расследования, проведенного специальной комиссией по запросу курсанта Сил обороны Австралии.

Программа действовала с 2001 года. По словам полковника Саймона Доуза, представителя школы военной разведки, ее целью была подготовка солдат на случай попадания в плен.

Участники программы давали согласие на жестокое обращение, которое имитировало поведение противника. Сейчас рассматривается вопрос о незаконности курсов.