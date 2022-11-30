Шейк обвинили в поддержке спецоперации из-за ее съемок для обложки журнала V Magazine
2022-11-30 12:57
Причиной обвинений в адрес супермодели Ирины Шейк стали съемки для обложки журнала "V Magazine". Присутствие в названии глянца буквы "V" стало причиной того, что Шейк "уличили" в поддержке СВО.
Супермодель и актриса Ирина Шейк украсила обложку журнала "V Magazine", после чего в ее адрес посыпались обвинения в поддержке спецоперации РФ в Донбассе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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