Шейк обвинили в поддержке спецоперации из-за ее съемок для обложки журнала V Magazine

Буква "V" всегда присутствовала в названии глянца, но в настоящее время читатели журнала сочли "символ ВС РФ" неприемлемым.

Шейк "получила" и за красные перчатки, которые подобрали для нее стилисты, так как они напоминают кровь на руках модели из России.