Министр торговли рассказал о стратегии США по противодействию Китаю

Министр торговли Джина Раймондо в среду заявила, что Соединенные Штаты должны сделать больше для противодействия Китаю, настаивая на том, что две крупнейшие экономики мира не должны изолироваться друг от друга.

«Мы должны работать быстрее, внедрять инновации и продолжать настаивать», — сказала Раймондо журналистам во вторник, предваряя свое запланированное выступление в Массачусетском технологическом институте под названием «Конкурентоспособность США и вызов Китая».

Соединенные Штаты и Китай резко столкнулись в последние годы.

«Мы должны укрепить нашу систему экспортного контроля, усовершенствовать наши режимы проверки инвестиций, повысить устойчивость нашей цепочки поставок и разработать инновационные решения для противодействия экономическому принуждению Китая и нарушениям прав человека», — заявила Раймондо, согласно выдержкам, опубликованным ее офисом.

В октябре Министерство торговли опубликовало масштабный набор мер экспортного контроля, в том числе меры, жестко ограничивающие доступ Китая к американским технологиям производства микросхем, что значительно расширило возможности США в попытке замедлить технологический и военный прогресс Пекина.