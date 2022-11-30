Один человек погиб и ещё 2 пострадали при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми

ГУМЧС сообщило, что при возникшем из-за человеческого фактора пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб один человек и ещё двое пострадали.

30 ноября российское интернет-издание «РИА Новости» заявило, что один из 3 пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в административном центре Пермского края скончался.

Ранее, «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС, сообщило о том, один из пострадавших при пожаре на теплоэлектроцентрали в Перми находится в состоянии клинической смерти.

Также в главке уточнили, что ещё два пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение местного учреждения здравоохранения, где им оказывается все необходимая медицинская помощь.