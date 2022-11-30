Один человек погиб и ещё 2 пострадали при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми
2022-11-30 13:24
ГУМЧС сообщило, что при возникшем из-за человеческого фактора пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб один человек и ещё двое пострадали.
30 ноября российское интернет-издание «РИА Новости» заявило, что один из 3 пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в административном центре Пермского края скончался.
Ранее, «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС, сообщило о том, один из пострадавших при пожаре на теплоэлектроцентрали в Перми находится в состоянии клинической смерти.
Также в главке уточнили, что ещё два пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение местного учреждения здравоохранения, где им оказывается все необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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