Фото взрослой дочери Тома Круза и Кэти Холмс Сури появились в сети
2022-11-30 13:28
Сури - наследница актеров Тома Круза и Кэти Холмс. Девушка хороша собой и очень похожа на свою известную мать.
16-летнюю Сури - наследницу известных на весь мир актеров Тома Круза и Кэти Холмс сфотографировали на днях в Нью-Йорке.
Снимок был выложен в сеть изданием "Hollywoodlife.com".
Поклонники звездного семейства пришли к выводу, что чем старше девушка становится, тем больше походит на мать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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