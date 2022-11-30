Фото взрослой дочери Тома Круза и Кэти Холмс Сури появились в сети

Сури - наследница актеров Тома Круза и Кэти Холмс. Девушка хороша собой и очень похожа на свою известную мать.

16-летнюю Сури - наследницу известных на весь мир актеров Тома Круза и Кэти Холмс сфотографировали на днях в Нью-Йорке.

Снимок был выложен в сеть изданием "Hollywoodlife.com".

Поклонники звездного семейства пришли к выводу, что чем старше девушка становится, тем больше походит на мать.