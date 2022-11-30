Милохин живет в США в доме с пауками и питается макаронами
Блогер Даня Милохин делится в сети своими условиями проживания в США в доме, который он арендовал вместе с другими тиктокерами.
В октябре текущего года Даня Милохин неожиданно ушел из проекта "Ледниковый период".
Тиктокер объяснял причину ухода усталостью и отсутствием мотивации.
Оказалось, что блогер перебрался в Штаты.
В настоящее время знаменитость проживает вместе с другими тиктокерами "Dream Team House" в доме, снятом в аренду.
В соцсетях звезда интеррнета делится новым бытом.
Спит Даня на диване с огромным пауком, а питается вместе с коллегами. Макароны по-флотски - привычная для блогера еда теперь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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