Милохин живет в США в доме с пауками и питается макаронами

Блогер Даня Милохин делится в сети своими условиями проживания в США в доме, который он арендовал вместе с другими тиктокерами.

В октябре текущего года Даня Милохин неожиданно ушел из проекта "Ледниковый период".

Тиктокер объяснял причину ухода усталостью и отсутствием мотивации.

Оказалось, что блогер перебрался в Штаты.

В настоящее время знаменитость проживает вместе с другими тиктокерами "Dream Team House" в доме, снятом в аренду.



В соцсетях звезда интеррнета делится новым бытом.

Спит Даня на диване с огромным пауком, а питается вместе с коллегами. Макароны по-флотски - привычная для блогера еда теперь.

