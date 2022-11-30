Берлинский зоопарк закрыли из-за птичьего гриппа
По данным Берлинского зоопарка, с тех пор, как около двух недель назад было сообщено о случае птичьего гриппа у диких птиц, не было других подтвержденных инфекций.
Зоопарк в Берлине объявил в среду, что результаты первого раунда тестирования не привели к каким-либо другим положительным случаям. Некоторые результаты испытаний еще не получены. По его словам, необходимы дальнейшие серии испытаний.
Зоопарк останется закрытым. Прежде всего, речь идет о получении исключительного разрешения для предотвращения обязательного уничтожения всей популяции птиц в таких случаях.
«Прежде всего, это наша самая большая проблема», — рассказал директор зоопарка Андреас Книерем.
По данным зоопарка, пораженная вирусом птица молотоглав, умерла 13 ноября. После лабораторного подтверждения птичьего гриппа 18 ноября зоопарк закрыли на карантин.
Опубликовано: Тарас Медведев
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