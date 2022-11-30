Берлинский зоопарк закрыли из-за птичьего гриппа

По данным Берлинского зоопарка, с тех пор, как около двух недель назад было сообщено о случае птичьего гриппа у диких птиц, не было других подтвержденных инфекций.

Зоопарк в Берлине объявил в среду, что результаты первого раунда тестирования не привели к каким-либо другим положительным случаям. Некоторые результаты испытаний еще не получены. По его словам, необходимы дальнейшие серии испытаний.

Зоопарк останется закрытым. Прежде всего, речь идет о получении исключительного разрешения для предотвращения обязательного уничтожения всей популяции птиц в таких случаях.

«Прежде всего, это наша самая большая проблема», — рассказал директор зоопарка Андреас Книерем.

По данным зоопарка, пораженная вирусом птица молотоглав, умерла 13 ноября. После лабораторного подтверждения птичьего гриппа 18 ноября зоопарк закрыли на карантин.