Япония заявляет, что соглашение с ООН должно решить проблему производства проблемных пластмасс

Соглашение с ООН по пластиковым отходам должно предусматривать введение ограничений на наиболее проблемные виды пластика, заявил Reuters ведущий переговорщик от Японии.

Такое соглашение будет первым актом, когда Япония предложила поддержать ограничения на производство пластика.

Исследования показали, что производство пластика необходимо ограничить, чтобы обуздать стремительно растущее загрязнение пластиком, которое засоряет водные пути, опустошает океаны и убивает дикую природу.

Но ожидалось, что такие меры столкнутся с сопротивлением со стороны таких стран, как Япония, которые являются крупными производителями нефтехимических продуктов.

На этой неделе в Уругвае проходит первый раунд переговоров по соглашению, и ожидается, что соглашение, которое ООН назвала самой важной «зеленой сделкой» со времен Парижского соглашения по климату, будет завершено к 2024 году.

«Нам нужно обратить внимание на производственную сторону пластмасс, если они (пластики) не нужны или существуют экологически безопасные альтернативы», — сказал Хироши Оно, выступая во время панельной дискуссии на конференции Reuters NEXT.

Оно добавил, что микропластики и пластики с «опасными добавками», которые трудно перерабатывать, входят в число материалов, которые должны регулироваться соглашением.