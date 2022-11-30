Renault-Airbus заключили соглашение по разработке нового поколения электрических батарей

Европейский производитель самолетов Airbus объявил в среду о партнерстве с французским автопроизводителем Renault для разработки электрических аккумуляторов нового поколения для автомобилей и самолетов.

В заявлении Airbus говорится, что команды инженеров обеих компаний объединят усилия для отработки технологий, связанных с хранением энергии, что является одним из основных препятствий на пути разработки электромобилей большой дальности.

«Впервые два европейских лидера из разных отраслей обмениваются инженерными знаниями, чтобы сформировать будущее гибридно-электрических самолетов, — сказал Жиль Ле Борн, исполнительный вице-президент Renault по инженерным вопросам, добавив, что «авиация чрезвычайно требовательная сфера с точки зрения безопасности и потребление энергии, как и автомобильная промышленность».

Сотрудничество будет сосредоточено на оптимизации управления энергопотреблением и уменьшении веса аккумуляторов, а также на изучении полного жизненного цикла будущих аккумуляторов и оценке их углеродного следа.