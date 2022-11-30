Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Совет Федерации единогласно одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

В среду, 30 ноября 2022 года, Совет Федерации на пленарном заседании единогласно одобрил пакет законопроектов, согласно которому «устанавливается полный запрет на использование социальных сетей, средств массовой информации, фильмов, товаров для размещения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», за нарушение которого предусмотрены штрафы до 10 миллионов рублей.

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов также сообщал, что готовит законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.