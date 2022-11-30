Число пострадавших при пожара на ТЭЦ-9 в Перми увеличилось до трёх человек
Число пострадавших в результате пожара на территории ТЭЦ-9 в Перми увеличилось до трёх.
30 ноября днем РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС сообщили, что в настоящее время один из пострадавших при пожаре в Перми находится в состоянии клинической смерти с ним проводят реанимационные мероприятия, еще двое пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение одной из пермских больниц.
Ранее сообщалось, что утром в среду на самой крупной пермской ТЭЦ загорелась крыша турбинного цеха, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.
Опубликовано: Елена Калиновская
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