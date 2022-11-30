Число пострадавших при пожара на ТЭЦ-9 в Перми увеличилось до трёх человек

Число пострадавших в результате пожара на территории ТЭЦ-9 в Перми увеличилось до трёх.

30 ноября днем РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС сообщили, что в настоящее время один из пострадавших при пожаре в Перми находится в состоянии клинической смерти с ним проводят реанимационные мероприятия, еще двое пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение одной из пермских больниц.

Ранее сообщалось, что утром в среду на самой крупной пермской ТЭЦ загорелась крыша турбинного цеха, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.