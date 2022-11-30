Бренд H&M объявляет о сокращении штата по всему миру
Шведский швейный гигант объявил в среду о сокращении 1500 рабочих мест в рамках своего экономического плана, объявленного в сентябре.
«Программа затрат и прибыльности, которую мы начали, означает, что мы пересматриваем нашу организацию, и мы понимаем, что это повлияет на наших коллег», — сказала генеральный директор группы Хелена Хельмерссон, цитируемая в пресс-релизе.
В конце сентября компания номер 2 в мире объявила о новом плане, направленном на ежегодную экономию в размере 2 миллиардов крон (около 183 миллионов евро).
В третьем квартале на результаты H&M во многом повлиял ее уход из России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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