Бренд H&M объявляет о сокращении штата по всему миру

Шведский швейный гигант объявил в среду о сокращении 1500 рабочих мест в рамках своего экономического плана, объявленного в сентябре.

«Программа затрат и прибыльности, которую мы начали, означает, что мы пересматриваем нашу организацию, и мы понимаем, что это повлияет на наших коллег», — сказала генеральный директор группы Хелена Хельмерссон, цитируемая в пресс-релизе.

В конце сентября компания номер 2 в мире объявила о новом плане, направленном на ежегодную экономию в размере 2 миллиардов крон (около 183 миллионов евро).

В третьем квартале на результаты H&M во многом повлиял ее уход из России.