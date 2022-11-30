Национальный фронт Франции выступает против компьютерной игры в «Антифа»

Вице-президент Национального фронта Франции Луи Алио призвал потребителей в среду не посещать магазины, распространяющие антифашистскую «Антифа», опубликованную командой Libertalia.

Торговая компания Fnac посчитала, что игра не содержит ничего, что могло бы оправдать отказ от ее продаж, после того, как во вторник сняла ее с продаж для анализа.

«Я не пойду в Fnac, пока эта игра есть на прилавках, а я являюсь клиентом Fnac», — настаивал Луи Алиот. Он отметил, что антифашисты призывают к насилию против крайне правых и против республиканской полиции, что значит против государства.

«Они хотят обрушить государство», - отметил политик.

На своем веб-сайте издатель представляет «Антифа-игру,» как «игру -симулятор и управление, в которой вы оживляете местную антифашистскую группу», выполняя действия, которые потребуют вашего времени, ресурсов и немного организации.