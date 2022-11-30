Национальный фронт Франции выступает против компьютерной игры в «Антифа»
Вице-президент Национального фронта Франции Луи Алио призвал потребителей в среду не посещать магазины, распространяющие антифашистскую «Антифа», опубликованную командой Libertalia.
Торговая компания Fnac посчитала, что игра не содержит ничего, что могло бы оправдать отказ от ее продаж, после того, как во вторник сняла ее с продаж для анализа.
«Я не пойду в Fnac, пока эта игра есть на прилавках, а я являюсь клиентом Fnac», — настаивал Луи Алиот. Он отметил, что антифашисты призывают к насилию против крайне правых и против республиканской полиции, что значит против государства.
«Они хотят обрушить государство», - отметил политик.
На своем веб-сайте издатель представляет «Антифа-игру,» как «игру -симулятор и управление, в которой вы оживляете местную антифашистскую группу», выполняя действия, которые потребуют вашего времени, ресурсов и немного организации.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
В обновленном клипе показано, как Энтони Мэкки соглашается с Квентином Тарантино по поводу “Смерти кинозвезды”
В разгар всей прессы, которую Квентин Тарантино получил за свои комментарии об упадке кинозвезд из-за "Изумления Голливуда", появился клип Энтони Маки, разделяющего схожие чувства с Тарантино.Подробнее...
-
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Посол Украины в Испании Погорельцев: в посольстве в Мадриде взорвалась бандероль
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Белый дом: США считают, что бои в Украине будут продолжаться и зимой
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ