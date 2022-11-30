Французский багет включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Французы не представляют своей жизни без свежей длинной булки с хрустящей корочкой.
Впервые за включение национального лакомства французов в список ЮНЕСКО в 2018 году выступил действующий президент Эммануэль Макрон.
А кандидатом на включение в этот список багет стал весной 2021 года. Заявку подала Федерация французских пекарей, которые отметили важную экономическую и национальную составляющую выпечки багетов.
Конкурентами в борьбе багету стали фестиваль вин в Арбуа и цинковые крыши Парижа. Но булка победила.
На 17-й сессии ЮНЕСКО, проходящей в Марокко, мастерство и культура изготовления традиционного французского багета были включены в список нематериального культурного наследия.
Опубликовано: Наталья Павлова
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