Французский багет включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Французы не представляют своей жизни без свежей длинной булки с хрустящей корочкой.

Впервые за включение национального лакомства французов в список ЮНЕСКО в 2018 году выступил действующий президент Эммануэль Макрон.

А кандидатом на включение в этот список багет стал весной 2021 года. Заявку подала Федерация французских пекарей, которые отметили важную экономическую и национальную составляющую выпечки багетов.

Конкурентами в борьбе багету стали фестиваль вин в Арбуа и цинковые крыши Парижа. Но булка победила.

На 17-й сессии ЮНЕСКО, проходящей в Марокко, мастерство и культура изготовления традиционного французского багета были включены в список нематериального культурного наследия.