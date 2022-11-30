Иран приговорил четырех человек к смертной казни за «сотрудничество» с израильской разведкой
2022-11-30 15:27
Четыре человека были приговорены к смертной казни в среду судебной властью Ирана за сотрудничество с израильской разведкой и совершение похищений людей, сообщило агентство Mehr.
Исламская Республика уже давно обвиняет своего недруга Израиль в проведении тайных операций на своей территории.
Недавно Тегеран обвинил израильские и западные спецслужбы в планировании гражданской войны в стране, охваченной одними из крупнейших антиправительственных протестов со времен Исламской революции 1979 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
В обновленном клипе показано, как Энтони Мэкки соглашается с Квентином Тарантино по поводу “Смерти кинозвезды”
В разгар всей прессы, которую Квентин Тарантино получил за свои комментарии об упадке кинозвезд из-за "Изумления Голливуда", появился клип Энтони Маки, разделяющего схожие чувства с Тарантино.Подробнее...
-
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Какой экзотикой удивлял в советские годы московский ресторан «Гавана»
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Аманда Сейфрид предполагает, что "Дрянных девчонок 2 никогда не будет
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ