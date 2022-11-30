Иран приговорил четырех человек к смертной казни за «сотрудничество» с израильской разведкой

Четыре человека были приговорены к смертной казни в среду судебной властью Ирана за сотрудничество с израильской разведкой и совершение похищений людей, сообщило агентство Mehr.

Исламская Республика уже давно обвиняет своего недруга Израиль в проведении тайных операций на своей территории.

Недавно Тегеран обвинил израильские и западные спецслужбы в планировании гражданской войны в стране, охваченной одними из крупнейших антиправительственных протестов со времен Исламской революции 1979 года.