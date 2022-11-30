В Одессе проголосовали за снос памятника Екатерине Великой
Городской совет в украинском черноморском порту Одесса проголосовал за демонтаж и перенос памятника российской императрице Екатерине Великой, который недавно как минимум дважды окрашивали красной краской.
Статуя основателя города, которая возвышается над центральной площадью, неоднократно подвергалась вандализму после 24 февраля, которое побудило многих украинцев отвергнуть исторические связи своей страны с Россией.
Городской совет объявил о решении убрать статую на своем сайте в среду. Местные законодатели также проголосовали за снос и перенос памятника русскому генералу XVIII века Александру Суворову.
Слабое большинство одесситов уже проголосовало в онлайн-голосовании, организованном городскими властями, за перенос памятника Екатерине Великой, которая была императрицей России с 1762 по 1796 год.
Президенту Владимиру Зеленскому также было подано несколько петиций с призывом убрать статую, но только местные власти имели юридические полномочия принимать решение.
Опубликовано: Тарас Медведев
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