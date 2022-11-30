Нарышкин рассказал, что обсуждал тему Украины на встрече с шефом ЦРУ
Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в интервью, опубликованном в среду, что он обсуждал ядерные вопросы и Украину на встрече в начале этого месяца с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом.
Двое мужчин встретились в Турции 14 ноября в ходе личного контакта на самом высоком уровне между двумя сторонами.
Россия ранее не комментировала встречу, заявив, что тема деликатная. Вашингтон заявил, что Бернс предупредил о последствиях любого применения Россией ядерного оружия.
Элизабет Руд, временный поверенный в делах посольства США в Москве, заявила на этой неделе российскому информационному агентству РИА, что Бернс «ни о чем не вел переговоров и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине».
Нарышкин сказал РИА: «Со своей стороны, я подтверждаю заявление госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употребляемыми словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».
Он также подтвердил комментарии Руд о том, что у двух стран есть канал для управления рисками и что, если возникнет необходимость в еще одном таком разговоре, он может состояться.
Опубликовано: Тарас Медведев
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