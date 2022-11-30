Нагиев признался, что внуку ничего на Новый год дарить не будет
Дмитрий Нагиев не намерен ничего дарить своему внуку на Новый год из-за непростых отношений со своим сыном Кириллом.
Ведущий ТВ и актер Дмитрий Нагиев признался, что не намерен что-либо дарить внуку на Новый год. Причина - сложные отношения со своим наследником Кириллом.
Об этом звезда экрана сообщил на премьере фильма со своим участием. В последнее время Дмитрия на публике встретить можно нечасто, но этот случай стал исключением.
На вопрос корреспондентов о подарке для внука на главный праздник года Нагиев ответил, что не желает, чтобы его проклял Кирилл (сын).
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
В обновленном клипе показано, как Энтони Мэкки соглашается с Квентином Тарантино по поводу “Смерти кинозвезды”
В разгар всей прессы, которую Квентин Тарантино получил за свои комментарии об упадке кинозвезд из-за "Изумления Голливуда", появился клип Энтони Маки, разделяющего схожие чувства с Тарантино.Подробнее...
-
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Какой экзотикой удивлял в советские годы московский ресторан «Гавана»
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Аманда Сейфрид предполагает, что "Дрянных девчонок 2 никогда не будет
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ