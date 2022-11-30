Нагиев признался, что внуку ничего на Новый год дарить не будет

Дмитрий Нагиев не намерен ничего дарить своему внуку на Новый год из-за непростых отношений со своим сыном Кириллом.

Ведущий ТВ и актер Дмитрий Нагиев признался, что не намерен что-либо дарить внуку на Новый год. Причина - сложные отношения со своим наследником Кириллом.

Об этом звезда экрана сообщил на премьере фильма со своим участием. В последнее время Дмитрия на публике встретить можно нечасто, но этот случай стал исключением.

На вопрос корреспондентов о подарке для внука на главный праздник года Нагиев ответил, что не желает, чтобы его проклял Кирилл (сын).