Во Франции количество жалоб на сексуальное насилие вне семьи в 2021 году выросли на 24%

По данным феминистских ассоциаций, число жалоб на половые преступления или правонарушения, совершенные вне семьи, выросло на 24,1% в 2021 году, что связано с большей осведомленностью общественности по этому вопросу.

Согласно данным МВД Франции, опубликованным в среду, в прошлом году службы полиции и жандармерии зарегистрировали 71 835 жалоб на сексуальные преступления или правонарушения, совершенные вне семьи, что на 24,1% больше, чем в 2020 году.

После ограничений, вызванных пандемией в 2019 и 2020 годах, количество жалоб резко выросло, достигнув тенденции отмеченной в 2017 году.

Осуждаемые факты для подавляющего большинства (73%) касаются физического сексуального насилия (изнасилования или попытки изнасилования), жертвами посягательств в основном являются женщины (86%), и более половины из них несовершеннолетние (55%), говорится в исследовании статистической службы (SSMSI).

«Менее 10% жертв сексуального насилия, совершенного вне семьи, обращаются с жалобой», — подчеркивает SSMSI. Это увеличение числа жалоб является частью «контекста свободы слова, вызванного движением #Metoo с 2017/2018», отмечается в исследовании.